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Ксения Собчак выбирает мясо не дешевле 14 тыс рублей за килограмм

Ксения Собчак выбирает мясо не дешевле 14 тыс рублей за килограмм

Ксения Собчак обратила внимание на отказ Павла Дурова от роскошного образа жизни и высказала свои критические мысли по этому поводу.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Бог накажет эту сучку
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17 час.

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