Полянский: если подтвердится залп из западных ЗРК, то Запад станет соучастником

Если подтвердится версия о залпе из западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), Запад станет соучастником террористического акта по уничтожению военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС России, который перевозил к месту обмена украинских военнопленных.
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