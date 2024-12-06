Складской сегмент: чтобы все заново, чтобы по-новому

Moscow Research Forum впервые представит единую классификацию складской недвижимости и классификацию объектов сегмента light industrialКрупнейшие консалтинговые компании рынка недвижимости — NF Group, CORE.
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