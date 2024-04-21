Продюсер Илья Саглиани: Пугачева собирается оформить замок на себя

Алла Пугачева собирается прилететь в Москву, чтобы оформить на себя замок в ГрязиПродюсер Саглиани заявил, что певица Алла Пугачева собирается вернуться в Россию, чтобы оформить на себя замок в деревне Грязь.
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