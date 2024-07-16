Жигаловой пришлось извиняться перед Филиппом Киркоровым за интервью с Успенской

Певец Филипп Киркоров теперь будет бороться за свою честь и достоинство. Артист решил не только бороться за свою репутацию, но и законодательно защитить себя от ложных обвинений со стороны Любови Успенской и Алены Жигаловой.
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