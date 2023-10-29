Мурадов: потомок Екатерины II Андрей Калагеорги намерен поселиться в Крыму

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов рассказал РИА Новости, что прямой потомок российской императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.
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