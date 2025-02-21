Американская журналистка: Зеленский зря злит президента США

ВАШИНГТОН, 21 февраля, ФедералПресс. Журналистка из США Мегин Келли считает, что Владимиру Зеленскому следовало бы воздержаться от резких заявлений в адрес американского лидера, чтобы не провоцировать конфронтацию.
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