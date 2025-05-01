Белоруссия готовит амнистию к 80-летию Победы: заявление Сергеенко

В преддверии 80-летия Победы в Белоруссии рассматривается законопроект об амнистии. Председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко подчеркивает важность этого акта гуманизма для тех, кто искренне раскаялся и начал исправляться.
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