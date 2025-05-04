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Крым станет круглогодичным курортом и перезапускает туристическую стратегию

Крым станет круглогодичным курортом и перезапускает туристическую стратегию

Власти Республики Крым активизировали усилия по преобразованию региона в курорт всесезонного типа. Об этом стало известно во время пресс-тура «Расцветай в Крыму», где министр курортов и туризма Сергей Ганзий сообщил, что реализация данной стратегии уже началась.

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