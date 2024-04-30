КВАДРАТУРА КРУГА А вообще-то Китаю сейчас нужно что-то делать со своими банками. На сегодняшний день американцам удалось прогнуть китайские банки и заставить их не проводить платежи в Россию.
Наезд Блинкена на Китай испугал китайские банки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
Вопрос решается примитивно просто - созданием специализированных банков, проводящих операции исключительно в юанях, риалах, динарах и рублях. Без всяких свифтов и прочей лабуды.
Ответить
3 час.
Elena Dmitrieva
«Знаток»😂😂😂
Ответить
3 час.
ДГ
Дмитрий Гром
Совершенно верно, Китай был, есть и будет всегда сам себе на уме. И никогда интересы России он защищать не будет.
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии