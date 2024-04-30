Наезд Блинкена на Китай испугал китайские банки

Вопрос решается примитивно просто - созданием специализированных банков, проводящих операции исключительно в юанях, риалах, динарах и рублях. Без всяких свифтов и прочей лабуды.

ДГ

Дмитрий Гром

Совершенно верно, Китай был, есть и будет всегда сам себе на уме. И никогда интересы России он защищать не будет.