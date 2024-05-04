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Карлос Сайнс: «В субботу постараемся отыграться»

Сайнс остался недоволен результатом квалификации к спринту в Майами. Пилот «Феррари» отметил, что мог бы добиться большего, если бы не допущенная на последнем быстром круге ошибка.

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