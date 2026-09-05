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Почему Анфиса Чехова девять лет не может поставить памятник на могиле подруге

Почему Анфиса Чехова девять лет не может поставить памятник на могиле подруге

Девять лет назад от рака умерла близкая подруга Анфисы Чеховой Стелла. Телеведущая объяснила, почему на ее могиле дло сих пор нет достойного памятника.

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