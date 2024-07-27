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Times of Israel: Министр нацбезопасности Израиля призвал к войне с «Хезболлой»

Times of Israel: Министр нацбезопасности Израиля призвал к войне с «Хезболлой»

Глава израильского министерства национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провёл переговорный процесс с представителями местной общины друзов, поделившись своей точкой зрения по поводу сложившейся из-за ударов по Голанским высотам ситуации.

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