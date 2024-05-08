Партия Зеленского отказалась голосовать за присвоение Залужному звания «Почетный гражданин Киева»

КИЕВ, 8 мая, ФедералПресс. В Киеве депутаты от партии «Слуга народа» покинули зал во время голосования за звание почетного гражданина Киева для бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и поэтессы Лины Костенко.
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