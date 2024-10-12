Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о поставках Taurus и вступлении в НАТО

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Во время своего европейского турне Владимир Зеленский потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Украине наносить удары вглубь России немецкими ракетами Taurus и одобрить ускоренный прием республики в НАТО.