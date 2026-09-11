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Выплаты и льготы на детские кружки и секции в РФ, кому положены и как получить

Выплаты и льготы на детские кружки и секции в РФ, кому положены и как получить

В 2026 г. льготы и выплаты на детские кружки и секции в России положены различным категориям семей, и важно понимать, как их получить.

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