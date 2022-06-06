Госсекретарь США обвинил Россию в шантаже по продовольственному кризису

Обвинение России в том, что она якобы занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен 6 июня на виртуальном круглом столе по проблемам продовольственной безопасности.
Обвинение России в том, что она якобы занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен 6 июня на виртуальном круглом столе по проблемам продовольственной безопасности.
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