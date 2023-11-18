В Бобруйске состоялись IX региональные образовательные чтения ´Православие и отечественная культура´.

В интеллектуальном форуме, который прошел в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, приняли участие представители городской власти, духовенства, учреждений культуры, образования, медицины, воинских частей, учащаяся молодежь, общественность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии