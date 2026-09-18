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Экономика свиданий в 2026 году: сколько тратят мужчины и существуют ли тарелочницы

Экономика свиданий в 2026 году: сколько тратят мужчины и существуют ли тарелочницы

Мужчина в поисках девушки тратит от 10 до 30 тыс. рублей в месяц на свидания. Рассказываем на что уходят эти деньги и сколько стоит активный дейтинг в 2026 году.

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