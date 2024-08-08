Фламенго – Боливар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Либертадорес 16 августа

В пятницу, 16 августа, сыграют Фламенго и Боливар в рамках Кубка Либертадореса. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Маракана Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.