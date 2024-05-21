Мужчину осудили за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. На 30 тысяч рублей оштрафовал Тверской суд Москвы мужчину, волосы которого были окрашены в цвета украинского флага — желтый и синий.
Штраф за желто-синие волосы получил житель Москвы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна
Сами себя разоблачают😀😀😀
Ответить
1 час.
Алина Белова
Высечь розгами на площади прилюдно, чтоб думал прежде чем совершить что-то.
Ответить
1 час.
ИГ
Ирина Голота
Сколько долбоящеров вырастили в нашей стране... 🤨
Ответить
41 мин.
Свежие комментарии