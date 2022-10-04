Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ, в оставшихся началась распродажа

H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ, в оставшихся началась распродажа

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M) начал окончательно закрывать свои магазины в России, а в тех, что еще продолжают работать, проводится распродажа оставшегося товара, передает корреспондент РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх