H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ, в оставшихся началась распродажа

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости/Прайм. Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M) начал окончательно закрывать свои магазины в России, а в тех, что еще продолжают работать, проводится распродажа оставшегося товара, передает корреспондент РИА Новости.