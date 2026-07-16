Игорь Шатров: Триггером перемен в Европе могут стать экономические потери ключевых стран и внешние шоки Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/McPHOTO/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Игорь Шатров Европа не может существовать без энергоресурсов из России, считает Милорад Додик.
Брюссель предпочёл российской «трубе» линию Байдена. Есть мнение, что пора передумать
Комментарии
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Сергей Ковалев
фраза "Европ ане может существовать без ..." подразумевает самостоятельность Европы. но ведь этого нет! - Европа вассал гегемона, а гегемон в свою очередь ЦУП глобального наднационального частного капитала в руках единиц, не пропечатанных в Forbes. пиплу показывают лишь порученцев этих "единиц", типа Трамп, Урсула и пр. Каллас.., но не их самих. России нет нужды спасать Европу в очередной раз. России пора вернуться на пути своя, заняться собой, буквально по Родену отсечь всё лишнее. прекратить либеральные игры с народом. ясно и правильно формулировать свои задачи и точно исполнять их. нового ничего! было же!
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