Брюссель предпочёл российской «трубе» линию Байдена. Есть мнение, что пора передумать

СК

Сергей Ковалев

фраза "Европ ане может существовать без ..." подразумевает самостоятельность Европы. но ведь этого нет! - Европа вассал гегемона, а гегемон в свою очередь ЦУП глобального наднационального частного капитала в руках единиц, не пропечатанных в Forbes. пиплу показывают лишь порученцев этих "единиц", типа Трамп, Урсула и пр. Каллас.., но не их самих. России нет нужды спасать Европу в очередной раз. России пора вернуться на пути своя, заняться собой, буквально по Родену отсечь всё лишнее. прекратить либеральные игры с народом. ясно и правильно формулировать свои задачи и точно исполнять их. нового ничего! было же!