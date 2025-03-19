Из украинского плена вернулись четверо свердловчан: что известно

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Четверо жителей Свердловской области вернулись из украинского плена. Их освобождение стало возможным благодаря усилиям Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
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