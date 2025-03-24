В Петербурге 25 марта начнутся испытания теплосетей

Они пройдут до мая В Петербурге с 25 марта по 30 апреля пройдут температурные испытания теплосетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
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