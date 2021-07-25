НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Хроменков
    паспорт вакцинации документом не является ни в Вашей Европе ни у нас , у нас Санитарная книжка, которая лежит в отде...Онищенко оценил р...
  • Evgenija Palette
    По логике вещей должно так быть. Но надо знать Луку - как только ему покажется, что он может сменить свой "вектор", о...Лукашенко назвал ...
  • Серж Южанин
    Три идеи украинск...

Рулька, бургер и пекинская утка в придачу к венскому кофе: гастрономические пролёты Украины

Рулька, бургер и пекинская утка в придачу к венскому кофе: гастрономические пролёты Украины

Помните такой диалог из мультфильма про Простоквашино когда мама дяди Фёдора ставила ультиматум папе.

Вернуться к статье
2111
Обсудить
Ната
!!!
Андрей Тихонов
Аплодировал автору..
Альбина Колесникова
хорошая статья как анекдот.
ажуван гилязов
Можно было пару слов сказать по армию, которая обстреливает мирных жителей Донбасса, стариков, детей.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"бедные" скакуасы... А ведь лягут под австралопитеков. Прямо так, как есть, в приваренных к черепам кастрюлях. Мир праху вашему. Хоть чернозёма прибавится в этой недостране.
Владимир Витковский
... даже не снимая вонючих шаровар...
Геннадий Шалавеюс
все бы ничего, но бушмены никогда не жили в Австралии, это африканское племя видимо автор плохо учился в школе или прошёл ЕГЭ.
Максим Буров
Для справки. Первыми жителями австралийского континента были аборигены. Их еще называют коренными бушменами.
Владимир Витковский
шалавеюс разве может это знать,в недобалтике образование заканчивается тремя классами, мыть унитазы в эуропе хватает !!
Алексей Горшков
Я-то думал,что хоть какие-то принципы,может - и неправильные ("быть,как в европах") - в основе политики "незалежности"лежат,а сейчас же вижу - НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ НЕТ ВООБЩЕ, расчёт - просто бабла срубить!
Pawel Polistchuk
алексей савельев
Жалко простых украинцев глумятся над ними как хотят.
Andrew Kley
Согласен с вами. Просто есть, как вы говорите, простые украинцы, а есть хохлы. Это так же как есть просто евреи, а есть жиды! Вот от них вся гнусь и происходит.
Владимир Витковский
Ониэто заслуживают, в отличие от ДОНБАССА !!!
Владимир Витковский
Абсолютно не жалко- заслуживают это, ДОНБАСС же восстал, а кто не давал другим?!
Johann H246fner
Владимир Панасенко
Дожила козацкая Украина - кроме воровитых фриков с характерными пейсатыми птичьими физиономиями, управлять страной, оказалось, совершенно некому. А подмогла этим фрикам подняться во власть, повылезавшая из своих крысиных нор, галичанская бандеровская шушера.
78 78
Помогла этому - Перестройка!
Valery
А ведь реально, где им теперь харчеваться? Все прожрали и просрали. Ходят по миру с тупой тоской в глазах и мечтают, что бы их, засранцев, кто нить взял на ручки. А дурней уже нема.
Виталий Шатилов
Жалко скакуасов - ведь вымрут все до последнего украинца и останутся на левобережье одни русские, а на правом берегу только ляхи с мадьярами.
Владимир Витковский
Абсолютно не жалко- больше кислорода для ЛЮДЕЙ и меньше дерьма !!!

Картина дня

наверх
,,