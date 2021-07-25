Рулька, бургер и пекинская утка в придачу к венскому кофе: гастрономические пролёты Украины

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРулька, бургер и пекинская утка в придачу к венскому кофе: гастрономические пролёты Украины Помните такой диалог из мультфильма про Простоквашино когда мама дяди Фёдора ставила ультиматум папе.Вернуться к статье2111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННата!!!АТАндрей ТихоновАплодировал автору..Альбина Колесниковахорошая статья как анекдот.ажуван гилязовМожно было пару слов сказать по армию, которая обстреливает мирных жителей Донбасса, стариков, детей.ПРОСТО ВАЛЕРИЙ"бедные" скакуасы... А ведь лягут под австралопитеков. Прямо так, как есть, в приваренных к черепам кастрюлях. Мир праху вашему. Хоть чернозёма прибавится в этой недостране.ВВВладимир Витковский... даже не снимая вонючих шаровар...Геннадий Шалавеюсвсе бы ничего, но бушмены никогда не жили в Австралии, это африканское племя видимо автор плохо учился в школе или прошёл ЕГЭ.МБМаксим БуровДля справки. Первыми жителями австралийского континента были аборигены. Их еще называют коренными бушменами.ВВВладимир Витковскийшалавеюс разве может это знать,в недобалтике образование заканчивается тремя классами, мыть унитазы в эуропе хватает !!Алексей ГоршковЯ-то думал,что хоть какие-то принципы,может - и неправильные ("быть,как в европах") - в основе политики "незалежности"лежат,а сейчас же вижу - НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ НЕТ ВООБЩЕ, расчёт - просто бабла срубить!Pawel Polistchukалексей савельевЖалко простых украинцев глумятся над ними как хотят.Andrew KleyСогласен с вами. Просто есть, как вы говорите, простые украинцы, а есть хохлы. Это так же как есть просто евреи, а есть жиды! Вот от них вся гнусь и происходит.ВВВладимир ВитковскийОниэто заслуживают, в отличие от ДОНБАССА !!!ВВВладимир ВитковскийАбсолютно не жалко- заслуживают это, ДОНБАСС же восстал, а кто не давал другим?!Johann H246fnerВладимир ПанасенкоДожила козацкая Украина - кроме воровитых фриков с характерными пейсатыми птичьими физиономиями, управлять страной, оказалось, совершенно некому. А подмогла этим фрикам подняться во власть, повылезавшая из своих крысиных нор, галичанская бандеровская шушера.7778 78Помогла этому - Перестройка!VValeryА ведь реально, где им теперь харчеваться? Все прожрали и просрали. Ходят по миру с тупой тоской в глазах и мечтают, что бы их, засранцев, кто нить взял на ручки. А дурней уже нема.Виталий ШатиловЖалко скакуасов - ведь вымрут все до последнего украинца и останутся на левобережье одни русские, а на правом берегу только ляхи с мадьярами.ВВВладимир ВитковскийАбсолютно не жалко- больше кислорода для ЛЮДЕЙ и меньше дерьма !!!Комментировать
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