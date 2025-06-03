В тампонах нашли грозящие раком вещества В Великобритании в тампонах нашли потенциально грозящие развитием рака вещества — пестициды Согласно отчету компаний Pesticide Action Network UK, Women’s Environmental Network и Pesticide Collaboration, следы глифосата (пестицида, связанного с раком) были обнаружены в тампонах в очень высокой концентрации.