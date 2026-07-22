Glassnode: спекулятивная активность на рынке биткоина восстанавливается на фоне слабого спота

По данным Glassnode, спотовая активность на рынке биткоина остаётся вялой: объём спотовых торгов опустился ниже нижней статистической границы в $4,5 млрд, что указывает на слабую ликвидность и низкое участие инвесторов.
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