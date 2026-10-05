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Oat Cult gives tiramisu the medieval horror treatment

Probiotic breakfast brand Oat Cult has turned tiramisu into overnight oats, and is launching the limited-edition flavour with a black-and-white brand film set in 15th-century Italy.

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