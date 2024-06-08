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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Друри о «Рейнджерс» в межсезонье: «Ничего не исключаем. Мы должны понять, сможет ли этот коллектив привести нас туда, где мы хотим быть»

«Я верю в каждого из наших игроков. Многие провели отличный сезон. Некоторые из них выступают за команду долгое время и хорошо себя проявляли.

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