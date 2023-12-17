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Петр Ян сразится с Сонгом Ядонгом на UFC 299

Петр Ян сразится с Сонгом Ядонгом на UFC 299

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Петр Ян проведет свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом.

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