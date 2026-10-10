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Царьград

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Хет-трик Урванцева принес «Челябинску» победу над «Нефтехимиком»

Хет-трик Урванцева принес «Челябинску» победу над «Нефтехимиком»

Матвей Урванцев оформил хет-трик в гостевом матче 13-го тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика», а его команда победила со счетом 4:2.

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