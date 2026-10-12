Умер волейбольный тренер и судья Олег Кайгородов

Волейбольный судья, педагог и тренер Олег Кайгородов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщило министерство спорта Камчатского края в соцсети «ВКонтакте» .
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