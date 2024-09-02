У 49-летнего жителя Бахчисарая изъяли 20 килограмм конопли

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Порядок» сотрудники Бахчисарайского района полиции совместно с УФСБ и Росгвардией провели обыск в доме 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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