Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, как после выборов в 2020 году

Протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время акции "Марафон единства" в Минске, передает РИА Новости.
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