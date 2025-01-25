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Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, как после выборов в 2020 году

Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, как после выборов в 2020 году

Протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время акции "Марафон единства" в Минске, передает РИА Новости.

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