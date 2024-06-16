Быть врачом значит любить людей, уметь сопереживать, учиться всю жизнь, нести ответственность, порой эмоционально выгорать, но по прежнему с улыбкой встречать пациента.
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Быть врачом значит любить людей, уметь сопереживать, учиться всю жизнь, нести ответственность, порой эмоционально выгорать, но по прежнему с улыбкой встречать пациента.