Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаИран грозит ввергнуть Закавказье в 629 годГода не прошло со второй карабахской войны, а берегам Каспия грозит куда более разрушительный военный ураган.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPPPiotr PriladyshevПонять Иран можно и нужно ,учитывая опыт 1-й Мировой - обращения Европейских стран с Германией ,которая вынуждена была милитаризоваться и жестоко отомстить за унижения и позор! Ведь Израиль ,в нарушение всех Международных норм, уничтожал и уничтожает любые ИРАНСКИЕ вооруженные формирования и вооружения на территории независимого государства Сирии которому Иран, хотя и в гораздо меньшей степени, но также помогает в освобождении от террористических банд и оккупации НАТОвскими войсками! Израиль является Международным преступником ,но его не наказывают и даже не хотят замечать этих преступлений, потому как он "друг" Америки! Ну и что Ирану делать-если ООН не способен обуздать не то что Америку,а даже мелкого преступника в лице Израиля?! Даже спрашивать никого не надо, а лишь обратиться к ОПЫТУ Северной Кореи, которая плюет с высокой колокольни на любого агрессора-будь то САМА АМЕРИКА, потому как имеет Ядерное Оружие и средства его доставки до потенциального врага! Так-что создание Ракетно- Ядерного оружия для Ирана-это способ выживания на планете у которой нет реального органа коллективного управления и защиты ,не то что от внешних, а даже от своих Земных Агрессоров. Пока ООН не накажет всех Международных преступников, как страны-так и его власти, порядок и Мир на Земле не наступят! Трибунал за весь период после 2-й Мировой должен состояться: Обвиняемые-Америка с ее холуями, Потерпевшие-народы Кореи, Вьетнама, Лаоса и еще нескольких десятков государств включая те, которые понесли разрушения и уничтожения за последние 30 лет! Как например: Югославия,Ирак,Ливия,Сирия,Тунис,Египет и целый ряд пост-Советских республик в которых были организованы Оранжевые Революции-они же перевороты с мордобоями, убийствами, тиранией ХУНТ!Дмитрий КорниловЯ тоже за иран, азеры хороши в торговле овощами.Комментировать
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