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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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К концу года Microsoft прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь», ...

К концу года Microsoft прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь», ...

К концу года Microsoft прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь», «Люди» и классического OutlookКомпания Microsoft 31 декабря текущего года прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди».

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