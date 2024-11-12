К концу года Microsoft прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь», «Люди» и классического OutlookКомпания Microsoft 31 декабря текущего года прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди».
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