Кристиан Хорнер: Возвращение в Формулу 1 будет связано с владением командой

BBCВ 2025 году после Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, но специалист уже получил право вернуться в паддок.
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