Украинские боевики похитили жителя Херсона из его авто

Похищенный вместе с супругой ехали по своим делам по улицам оккупированного города.Жители захваченного ВСУ Херсона сообщают, что в минувшую пятницу украинские боевики среди белого дня похитили местного жителя.
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