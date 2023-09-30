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Украинские боевики похитили жителя Херсона из его авто

Украинские боевики похитили жителя Херсона из его авто

Похищенный вместе с супругой ехали по своим делам по улицам оккупированного города.Жители захваченного ВСУ Херсона сообщают, что в минувшую пятницу украинские боевики среди белого дня похитили местного жителя.

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