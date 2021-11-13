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Чудеса наяву. Способен ли человек вызвать дождь, а озеро - исчезнуть?

Чудеса наяву. Способен ли человек вызвать дождь, а озеро - исчезнуть?

Аргументы и факты   Чудеса наяву. Способен ли человек вызвать дождь, а озеро - исчезнуть? Могут ли наяву происходить невероятные вещи? Сложно в это поверить, когда сам не видел.

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Юрий Ильинов
💕Магическая свеча "Гармонизация отношений" с травами и кусочками розового кварца💕 Любовная магическая свеча «Гармонизация отношений» – это розовая свеча, выполненная из натурального пчелиного воска с добавлением молотых трав, эфирным маслом и кусочками камня любви. Свеча выкатывается на растущую и полную Луну. В состав травяного сбора для свечи входят несколько видов роз, душица, жасмин, базилик и другие травы. Энергия трав в свече направлена на усиление и гармонизацию чувств между любящими людьми. Размер: примерно 18,5 х 2 см и 14×2,3 см.
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