Чудеса наяву. Способен ли человек вызвать дождь, а озеро - исчезнуть?

Юрий Ильинов

💕Магическая свеча "Гармонизация отношений" с травами и кусочками розового кварца💕 Любовная магическая свеча «Гармонизация отношений» – это розовая свеча, выполненная из натурального пчелиного воска с добавлением молотых трав, эфирным маслом и кусочками камня любви. Свеча выкатывается на растущую и полную Луну. В состав травяного сбора для свечи входят несколько видов роз, душица, жасмин, базилик и другие травы. Энергия трав в свече направлена на усиление и гармонизацию чувств между любящими людьми. Размер: примерно 18,5 х 2 см и 14×2,3 см.