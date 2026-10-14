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Financial Times: дефицит серы скажется на стоимости продуктов питания в мире

Financial Times: дефицит серы скажется на стоимости продуктов питания в мире

Усиливающаяся борьба за все более скудные мировые запасы серы грозит привести к подъему цен на продукты питания, поскольку состоятельные горнодобывающие компании перекрывают предложения от производителей удобрений, вынуждая тех сокращать производство, пишет британская Financial Times.

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