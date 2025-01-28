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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев о Крамаренко: «Какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск»

Ирина Винер заявила, что гимнастке Лале Крамаренко удалили здоровый рог мениска вместо травмированного.

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