Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей «Азова»* на Украину и сделал предположение о дальнейшей судьбе боевиков.
Популярные статьи
- Армия РФ переходи в мощную контратаку на Запорожском фронте: Карта боевых действий на Украине сегодня, 7 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 499-й
- «Вагнер» в деле — страшный сон Украины начинается: Клинцевич рассказал о цели встречи в Кремле
- В Киеве опешили от действий ВС РФ, перешедших в наступление: Карта боевых действий на Украине сегодня, 13 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 505-й
Свежие комментарии