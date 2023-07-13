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Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину

Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал реакцию Кремля на возвращение главарей «Азова»* на Украину и сделал предположение о дальнейшей судьбе боевиков.

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