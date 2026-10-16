Американский певец и обладатель шести премий «Грэмми» Билли Джоэл рассказал, что врачи запретили ему водить автомобиль и выступать на сцене из-за диагностированного заболевания головного мозга.
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