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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циципас о состоянии спины: «Сегодня чувствовал себя прекрасно. С большой вероятностью завтра сыграю и в одиночке, и в паре»

Циципаса беспокоили проблемы со спиной. Сегодня его заменили в одиночке United Cup, но он вышел в миксте.

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