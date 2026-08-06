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«Я никогда ничего не запрещал, а требовал только уважения». Каррера — о дисциплине в чемпионском «Спартаке»

«Я никогда ничего не запрещал, а требовал только уважения». Каррера — о дисциплине в чемпионском «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с экс-игроком сборной России Владиславом Радимовым в эфире шоу «История одного матча» отметил, что никогда не поддерживал искусственные ограничения в своих командах, вроде запрета на приветствие соперников.

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