Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с экс-игроком сборной России Владиславом Радимовым в эфире шоу «История одного матча» отметил, что никогда не поддерживал искусственные ограничения в своих командах, вроде запрета на приветствие соперников.