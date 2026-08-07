Машины в зоне риска из-за топлива. Названы семь марок и стоимость ремонта

Китайские автомобили в России массово выходят из строя из-за бензина Евро-2. Владельцы китайских машин сталкиваются с серьезными поломками на топливе Евро-2, которое разрешено к продаже в стране до 1 июля 2027 года, сообщает Telegram-канал Mash.