Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Машины в зоне риска из-за топлива. Названы семь марок и стоимость ремонта

Машины в зоне риска из-за топлива. Названы семь марок и стоимость ремонта

Китайские автомобили в России массово выходят из строя из-за бензина Евро-2. Владельцы китайских машин сталкиваются с серьезными поломками на топливе Евро-2, которое разрешено к продаже в стране до 1 июля 2027 года, сообщает Telegram-канал Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии