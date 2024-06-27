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Мостовой о ничье Словакии и Румынии: «Допускаю, что матч мог быть договорным»

Александр Мостовой высказался о ничьей в матче Словакия – Румыния (1:1) на Евро-2024. Для выхода в плей-офф командам было достаточно сыграть вничью.

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