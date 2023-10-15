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Свежие комментарии

Мигрант теперь главный? Россия сама идёт на смертельный риск

Мигрант теперь главный? Россия сама идёт на смертельный риск

Ползучая мигрантизация охватывает всё больше русских школ и больниц, детских садов и площадок. Скоро в отдельные районы будет страшно зайти из-за большого количества там приезжих лиц, зачастую даже не говорящих по-русски.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России 99% политиков и чиновников сами мигранты, тут для них только кормушка, а все остальное давно там за бугром...
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