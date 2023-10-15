Мигрант теперь главный? Россия сама идёт на смертельный риск

Ползучая мигрантизация охватывает всё больше русских школ и больниц, детских садов и площадок. Скоро в отдельные районы будет страшно зайти из-за большого количества там приезжих лиц, зачастую даже не говорящих по-русски.
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